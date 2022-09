Cecilia Rodriguez racconta le conseguenze del furto subito tempo fa (Di martedì 6 settembre 2022) Tornata a Milano dal Festival di Venezia, Cecilia Rodriguez racconta ai fan cosa sta succedendo dopo il furto subito recentemente. Come sempre, Cecilia Rodriguez ha saputo stupire tutti anche di recente, in occasione del Festival di Venezia. La bella argentina ed il fidanzato Ignazio Moser hanno fatto la consueta passerella sul red carpet sfoggiando abiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 settembre 2022) Tornata a Milano dal Festival di Venezia,ai fan cosa sta succedendo dopo ilrecentemente. Come sempre,ha saputo stupire tutti anche di recente, in occasione del Festival di Venezia. La bella argentina ed il fidanzato Ignazio Moser hanno fatto la consueta passerella sul red carpet sfoggiando abiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GiardaA : @fracohen @jughel_ Si qlla con gli Oneston e l'armadio di Cecilia Rodriguez - Le0nard0_vItAlE : RT @oocGFVIP: un attimo di silenzio noi abbiamo le uova la farina il burro abbiamo tutto e non abbiamo il forno come facciamo? cosa volete… - DonnaGlamour : Cecilia Rodriguez senza documenti non può viaggiare: cosa è successo - ParliamoDiNews : Cecilia Rodriguez vittima di un furto: “Sto andando a rifare i documenti” #05Settembre #GossipItaliano - Gazzettino : #cecilia rodriguez vittima di furto: «Sto andando a rifare i #documenti». Ecco cos'è successo -