Caro Luciano de Crescenzo, per me a Napoli non si può fare il politico onesto: chissà dopo le elezioni (Di martedì 6 settembre 2022) Carissimo Luciano de Crescenzo, perdonami se, come ogni anno, mi faccio vivo ma solo dopo qualche giorno dal tuo compleanno (18 agosto) cosi vicino al mio (14 agosto): entrambi leoni di Ferragosto! Da quando non ci sei più mi manca la tua guida spiritosa e napoletanamente ironica (“A quanti vogliono sapere se io sono di centrodestra o di centrosinistra, io rispondo che sono del centro storico”: esattamente come me!), la tua serena e profonda riflessione sul mondo e sulle cose, per non dire sul tempo, che è stata sempre una delle tue riflessioni preferite, come citato da tua figlia nella prefazione del tuo ultimo libro postumo Accadde domani. …Ho trascorso buona parte della mia vita ad ascoltare mio padre parlare di filosofia, e se c’è una cosa che mi ha insegnato è che dovremmo essere padroni del presente e non schiavi del futuro… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Carissimode, perdonami se, come ogni anno, mi faccio vivo ma soloqualche giorno dal tuo compleanno (18 agosto) cosi vicino al mio (14 agosto): entrambi leoni di Ferragosto! Da quando non ci sei più mi manca la tua guida spiritosa e napoletanamente ironica (“A quanti vogliono sapere se io sono di centrodestra o di centrosinistra, io rispondo che sono del centro storico”: esattamente come me!), la tua serena e profonda riflessione sul mondo e sulle cose, per non dire sul tempo, che è stata sempre una delle tue riflessioni preferite, come citato da tua figlia nella prefazione del tuo ultimo libro postumo Accadde domani. …Ho trascorso buona parte della mia vita ad ascoltare mio padre parlare di filosofia, e se c’è una cosa che mi ha insegnato è che dovremmo essere padroni del presente e non schiavi del futuro… ...

M5s, Di Paola a Catania presenta la sua candidatura e carica i suoi: 'Recupereremo lo scarto' Candidati alle Politiche nei collegi catanesi Dal caro bollette allo sport tra i candidati al ... Tutti i candidati Camera: Luciano Cantone (deputato uscente, dipendente azienda privata controllo ... Alisson: 'Il Napoli sta facendo bene ha un grande allenatore e dei giocatori talentuosi, dobbiamo dare il massimo per vincere' ... hanno un grande allenatore, ho lavorato con [Luciano] Spalletti alla Roma. Hanno cambiato molto il ... Arthur è un mio caro amico, [io] ho giocato insieme a lui in nazionale, abbiamo vinto la Copa ... Napoli, ha ragione Luciano Moggi Gli strabilianti turn over di Spalletti che tanto ricordano il Napoli di Mazzarri non portano da nessuno parte. Ha ragione Luciano Moggi Luciano Moggi dopo il pari casalingo con il Lecce ha duramente ... Cesare Pompilio è morto, addio all'opinionista ultrà della Juventus di Telelombardia Personaggio televisivo celebre, Cesare Pompilio era noto per il suo estroso personaggio dopo anni di carriera nel giornalismo della carta stampata: era un volto popolarissimo di QSVS ... Candidati alle Politiche nei collegi catanesi Dalbollette allo sport tra i candidati al ... Tutti i candidati Camera:Cantone (deputato uscente, dipendente azienda privata controllo ...... hanno un grande allenatore, ho lavorato con [] Spalletti alla Roma. Hanno cambiato molto il ... Arthur è un mioamico, [io] ho giocato insieme a lui in nazionale, abbiamo vinto la Copa ...Gli strabilianti turn over di Spalletti che tanto ricordano il Napoli di Mazzarri non portano da nessuno parte. Ha ragione Luciano Moggi Luciano Moggi dopo il pari casalingo con il Lecce ha duramente ...Personaggio televisivo celebre, Cesare Pompilio era noto per il suo estroso personaggio dopo anni di carriera nel giornalismo della carta stampata: era un volto popolarissimo di QSVS ...