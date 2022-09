Caro gas, il piano di risparmi del governo: dai termosifoni al “consiglio” di docce più brevi. Centrali a carbone a pieno regime (Di martedì 6 settembre 2022) “Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas“. E’ quanto si legge nell’atteso piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della Transizione ecologica, che il ministro della Transizione Roberto Cingolani non ha ancora presentato ufficialmente. Secondo il governo servirà “transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il Gnl)”. Questo perché l’intera architettura del piano si basa sull’ipotesi che il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas“. E’ quanto si legge nell’attesonazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della Transizione ecologica, che il ministro della Transizione Roberto Cingolani non ha ancora presentato ufficialmente. Secondo ilservirà “transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il Gnl)”. Questo perché l’intera architettura delsi basa sull’ipotesi che il primo ...

fattoquotidiano : Caro gas, Zorzoli: “Tetto al prezzo di quello russo? Inutile. Agire sulla speculazione al Ttf di Amsterdam”. Pagane… - petergomezblog : Caro gas, Svezia e Finlandia stanziano 33 miliardi per salvare gli importatori. “Inverno di guerra, si rischia una… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta è alla canna del gas: in piazza contro sé stesso Il segretario lancia la m… - sacinaro : RT @Technofab7330: @EnricoLetta Ridicolo buffone, il caro energia è dovuto alla borsa di Amsterdam dove gli speculatori fanno schizzare in… - MiaomiaoCh : RT @CiccioC_02: Draghi sta facendo corse contro il tempo per non lasciare al nuovo governo problemi gas e caro bollette. Senso delle istitu… -