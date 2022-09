Caro gas, anche la Svizzera (dopo Germania, Austria, Svezia e Finlandia) costretta a salvare un’azienda energetica. Cosa sta succedendo (Di martedì 6 settembre 2022) dopo il salvataggio del gruppo Uniper da parte del governo tedesco, il prestito di due miliardi dell’Austria a Wien Energie e gli aiuti pubblici d’emergenza varati nel fine settimana da Svezia e Finlandia, anche la Svizzera è costretta a intervenire in soccorso di un’azienda energetica. Si tratta di Axpo, gruppo elettrico di proprietà di alcuni Cantoni nord-occidentali del Paese, che è andata in crisi di liquidità dopo che i prezzi del gas si sono impennati per effetto delle mosse di Gazprom. Ha chiesto un sostegno temporaneo al governo, che ha garantito l’accesso a una linea di credito di quattro miliardi di franchi svizzeri (4,1 miliardi di dollari). Axpo opera anche in Italia, dove l’anno scorso ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)il salvataggio del gruppo Uniper da parte del governo tedesco, il prestito di due miliardi dell’a Wien Energie e gli aiuti pubblici d’emergenza varati nel fine settimana dalaa intervenire in soccorso di. Si tratta di Axpo, gruppo elettrico di proprietà di alcuni Cantoni nord-occidentali del Paese, che è andata in crisi di liquiditàche i prezzi del gas si sono impennati per effetto delle mosse di Gazprom. Ha chiesto un sostegno temporaneo al governo, che ha garantito l’accesso a una linea di credito di quattro miliardi di franchi svizzeri (4,1 miliardi di dollari). Axpo operain Italia, dove l’anno scorso ha ...

