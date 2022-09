Caro energia, perché è a rischio anche il pesce italiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il presidente di Confagricoltura Pier Antonio Salvador ha lanciato l’allarme sulla sopravvivenza di diverse imprese del mercato ittico italiano e sul rischio di non trovare più la presenza del pesce made in Italy sulle nostre tavole: “Sono letteralmente saltate, a causa del drastico aumento dei costi di produzione per i prodotti della piscicoltura, le programmazioni per i prossimi mesi, incidendo sulla presenza del prodotto ittico d’acquacoltura, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di molte imprese del settore e la presenza di pesce ‘made in Italy’ fino alle prossime feste natalizie”. L’aumento dei costi costringerà gli italiani a consumare pesce importato Il Caro energia colpisce anche il settore ittico, con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Il presidente di Confagricoltura Pier Antonio Salvador ha lanciato l’allarme sulla sopravvivenza di diverse imprese del mercato itticoe suldi non trovare più la presenza delmade in Italy sulle nostre tavole: “Sono letteralmente saltate, a causa del drastico aumento dei costi di produzione per i prodotti della piscicoltura, le programmazioni per i prossimi mesi, incidendo sulla presenza del prodotto ittico d’acquacoltura, mettendo ala stessa sopravvivenza di molte imprese del settore e la presenza di‘made in Italy’ fino alle prossime feste natalizie”. L’aumento dei costi costringerà gli italiani a consumareimportato Ilcolpisceil settore ittico, con ...

