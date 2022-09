Caro bollette, rischio sciopero biancheria negli ospedali torinesi. La lavanderia dell’appalto: “Costo energia ha superato valore commessa” (Di martedì 6 settembre 2022) Un incontro entro sabato o sarà “sciopero della biancheria” in molti ospedali torinesi della Città della Salute perché il quadro della commessa è “alterato” dal Caro-gas. È l’avvertimento della Lit, l’azienda piemontese di lavanderie industriali, alle prese con gli aumenti delle bollette dell’energia elettrica. Il Costo, spiega l’azienda, è schizzato da 20mila a 270mila euro al mese. In sostanza, dice l’amministratore delegato Edoardo Cornaglia, “così non possiamo andare più avanti” e “chiediamo un incontro perché il Costo dell’energia ha superato il valore della commessa”. E fissa la data ‘limite’ per i rappresentanti della Città della Salute: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Un incontro entro sabato o sarà “della” in moltidella Città della Salute perché il quadro dellaè “alterato” dal-gas. È l’avvertimento della Lit, l’azienda piemontese di lavanderie industriali, alle prese con gli aumenti delledell’elettrica. Il, spiega l’azienda, è schizzato da 20mila a 270mila euro al mese. In sostanza, dice l’amministratore delegato Edoardo Cornaglia, “così non possiamo andare più avanti” e “chiediamo un incontro perché ildell’haildella”. E fissa la data ‘limite’ per i rappresentanti della Città della Salute: ...

