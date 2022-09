Caro bollette nel calcio dilettantistico, Gravina: “Rischio chiusura 15 mila campi” (Di martedì 6 settembre 2022) “Con questi rincari e senza la possibilità di introiti, il mondo dell’associazionismo e del volontariato sportivo rischia di fermarsi. Per quel che mi riguarda, in particolare, 15mila campi di calcio rischiano la serrata”. Al telefono con l’Ansa, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lancia per il Caro bollette “un grido d’allarme che auspico venga raccolto quanto prima dal governo”. “Devo farlo – spiega – perché se è una situazione complessa per le società più grandi e strutturate di Serie A, diventa insopportabile per quelle più piccole che faticano a tenere aperti gli impianti”. “In attesa di capire cosa succederà nelle fatture del gas, con gli aumenti del 300% sulle bollette elettriche i 15 mila campi calcistici italiani ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) “Con questi rincari e senza la possibilità di introiti, il mondo dell’associazionismo e del volontariato sportivo rischia di fermarsi. Per quel che mi riguarda, in particolare, 15dirischiano la serrata”. Al telefono con l’Ansa, il presidente della Figc, Gabriele, lancia per il“un grido d’allarme che auspico venga raccolto quanto prima dal governo”. “Devo farlo – spiega – perché se è una situazione complessa per le società più grandi e strutturate di Serie A, diventa insopportabile per quelle più piccole che faticano a tenere aperti gli impianti”. “In attesa di capire cosa succederà nelle fatture del gas, con gli aumenti del 300% sulleelettriche i 15calcistici italiani ...

