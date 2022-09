Carmen Di Pietro e la De Vitis insieme alle terme | le foto

ciccio_co : RT @oocgfvip2: Carmen di Pietro mette i reggiseno nel freezer e spiega perché li mette lì dentro - oocgfvip2 : Carmen di Pietro mette i reggiseno nel freezer e spiega perché li mette lì dentro - gabrielsniceass : @sonopoliedrico tina cipollari carmen di pietro francesca cipriani -

Tra questiDicon il figlio Alessandro Iannoni Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo Tavassi Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo Rodriguez Vai alla Fotogallery... Garibaldi Elisabetta (09/12/73), Calò Francesco (20/01/58), Di Noi(07/09/94), Zizzi ... Marinosci Adelaide (22/09/90), Cinefra Luana (29/10/84), Aprile Cosimo(29/05/82), Similimeo ...Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis insieme alle terme: le due ex "rivali" sono diventate grandi amiche. Ecco le foto scattate nel weekend ...È tornata in tv e a far parlar di sé, Barbara D'Urso, che, ospite del Festival della Tv, ha lanciato un assist alla Meloni.