Canada, trovato morto uno dei due killer: è caccia all’uomo per trovare il fratello. La polizia: “Hanno bussato e ucciso casa per casa” (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno bussato e ucciso casa per casa: così i due killer Hanno compiuto la loro strage nella provincia canadese del Saskatchewan. È quanto emerge dalle prime indagini della polizia sul massacro compiuto dai fratelli Damien e Myles Anderson nella notte tra sabato e domenica: almeno 28 persone sono state accoltellate, di queste 10 sono morte e altre 18 sono invece ferite. La dinamica dell’attacco avvenuto in tredici scene del crimine, sostengono gli esperti, fa pensare che i due conoscessero le loro vittime, anche se per la polizia qualcuno è stato invece accoltellato a caso. Nel Paese è ancora in corso la caccia all’uomo nelle tre enormi province rurali per individuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)per: così i duecompiuto la loro strage nella provincia canadese del Saskatchewan. È quanto emerge dalle prime indagini dellasul massacro compiuto dai fratelli Damien e Myles Anderson nella notte tra sabato e domenica: almeno 28 persone sono state accoltellate, di queste 10 sono morte e altre 18 sono invece ferite. La dinamica dell’attacco avvenuto in tredici scene del crimine, sostengono gli esperti, fa pensare che i due conoscessero le loro vittime, anche se per laqualcuno è stato invece accoltellato a caso. Nel Paese è ancora in corso lanelle tre enormi province rurali per individuare ...

