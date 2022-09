Canada, polizia: i killer hanno ucciso casa per casa (Di martedì 6 settembre 2022) hanno bussato e ucciso casa per casa: così i due killer hanno compiuto la loro strage nella provincia canadese del Saskatchewan. Lo riferisce la polizia. Almeno 28 persone sono state accoltellate dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022)bussato eper: così i duecompiuto la loro strage nella provincia canadese del Saskatchewan. Lo riferisce la. Almeno 28 persone sono state accoltellate dai ...

