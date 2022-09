Campagna lontana dai veri problemi. Berlusconi su Tik Tok oscura gli alleati. Ecco il sondaggio di Telpress (Di martedì 6 settembre 2022) La Campagna elettorale per le Politiche 2022 parla poco o per niente dei problemi reali del Paese. Le conversazioni sui leader e quelle dei leader stessi sono troppo incentrate sugli attacchi all’avversario e prive di veri contenuti. La poca profondità dei contenuti dovuta alla brevità dei testi e ai format dei social network banalizza la Campagna elettorale e la stessa comunicazione politica. Ne consegue una perdita di audience e di engagement, soprattutto per il centrodestra. Gli alleati di centrodestra, inoltre, risultano oscurati dallo sbarco di Berlusconi su Tik Tok che ha animato la seconda metà della settimana dal 29 agosto al 4 settembre. Il lancio ha attirato l’interesse anche dei giovani ed è stato oggetto di dibattito nei giornali e in tv producendo spesso ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Laelettorale per le Politiche 2022 parla poco o per niente deireali del Paese. Le conversazioni sui leader e quelle dei leader stessi sono troppo incentrate sugli attacchi all’avversario e prive dicontenuti. La poca profondità dei contenuti dovuta alla brevità dei testi e ai format dei social network banalizza laelettorale e la stessa comunicazione politica. Ne consegue una perdita di audience e di engagement, soprattutto per il centrodestra. Glidi centrodestra, inoltre, risultanoti dallo sbarco disu Tik Tok che ha animato la seconda metà della settimana dal 29 agosto al 4 settembre. Il lancio ha attirato l’interesse anche dei giovani ed è stato oggetto di dibattito nei giornali e in tv producendo spesso ...

