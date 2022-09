Calhanoglu | «Parlare del derby mi dà fastidio Si parla tanto della difesa | ma abbiamo sbagliato tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) Accanto all’allenatore Simone Inzaghi, per l’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bayern Monaco in Champions League c’era Hakan. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che momento è per l’Inter? “Dobbiamo ripartire subito, nongiorni per rilassarci e pensare all’ultima partita.perso ilper nostri errori, ligià analizzati e siamo ancora più motivati per domani. C’è la Champions, è un altro livello e dobbiamo essere subito pronti” Gli errori sono dovuti a poca concentrazione o cosa? L’anno scorso in Champions avete fatto grandi partite. “L’anno scorsodominato anche contro Real Madrid e Liverpool, poiperso per piccoli errori che hanno cambiato la partita. Dobbiamo essere in campo ...