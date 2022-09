Calendario Mondiali volley 2022: tabellone dai quarti alla finale. Programma, orari, tv, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Si è delineato il tabellone de quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. Le migliori otto squadre della rassegna iridata hanno staccato il biglietto per il secondo turno della fase a eliminazione diretta, che andrà in scena tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Si preannuncia grande spettacolo tra Lubiana (Slovenia) e Gliwice (Polonia) dove si disputeranno quattro partite da urlo, sulla carta particolarmente equilibrate e avvincenti: in palio la qualificazione alle semifinali di sabato. L’Italia aprirà le danze fronteggiando la Francia. I Campioni d’Europa incrociano i Campioni Olimpici. La nostra Nazionale insegue l’impresa contro la corazzata tricolore, che ha avuto la meglio sul Giappone soltanto al tie-break dopo aver annullato un match-point. Gli azzurri, giustizieri ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Si è delineato ildedideidimaschile. Le migliori otto squadre della rassegna iridata hanno staccato il biglietto per il secondo turno della fase a eliminazione diretta, che andrà in scena tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Si preannuncia grande spettacolo tra Lubiana (Slovenia) e Gliwice (Polonia) dove si disputeranno quattro partite da urlo, sulla carta particolarmente equilibrate e avvincenti: in palio la qualificazione alle semifinali di sabato. L’Italia aprirà le danze fronteggiando la Francia. I Campioni d’Europa incrociano i Campioni Olimpici. La nostra Nazionale insegue l’impresa contro la corazzata tricolore, che ha avuto la meglio sul Giappone soltanto al tie-break dopo aver annullato un match-point. Gli azzurri, giustizieri ...

