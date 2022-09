Calcio | il caro energia mette a rischio il sistema Gravina | “Il governo intervenga”

(Di martedì 6 settembre 2022) Ilsi abbatte anche nel mondo delitaliano, con oltre 15.000 impianti sportivi achiusura; è questo il monito del Presidente della FIGC Gabriele, intercettato nella giornata di oggi, martedì 6 settembre, dai microfoni dell’Agenzia di stampa ANSA. Il pesantissimo rialzo delle bollette, collegato alla mancanza di introiti, sta letteralmente affondando gran parte delsportivo, motivo che ha spinto la massima carica calcistica a chiedere l’aiuto immediato dello Stato: “ Se è una situazione complessa per le società più grandi e strutturate di Serie A, diventa insopportabile per quelle più piccole che faticano a tenere aperti gli impianti”, ha detto, visibilmente preoccupato anche dall’incremento del prezzo del gas. “In ...

Secondo il numero uno della Figc, visti i i rincari e la mancanza di introiti, 'il mondo dell'associazionismo e del volontariato sportivo può fermarsi'. Il prezzo cala a 550 euro al MWh: - 10% in 7 ...Coach Alessandro Manucci accasatosi all' Onano Sportlascia il posto a Franco Bacchi reduce dell'esperienza di Proceno terminata con una affannosa ...mister per te è arrivato il momento di ...Gabriele Gravina è l'allarme per il caro bollette: "15mila campi di calcio rischiano di chiudere a causa del caro bollette. Il governo prenda provvedimenti".Il caro bollette si fa sentire anche nel mondo del calcio: il presidente della Figc Gabriele Gravina avvisa sui rischi che corre il centro di Coverciano ...