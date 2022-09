Calcio: Europa League. L'inglese Pawson arbitra Ludogorets - Roma (Di martedì 6 settembre 2022) Lo spagnolo de Burgos designato invece per Lazio - Feyenoord Roma - Sarà l'inglese Craig Pawson a dirigere la sfida tra Ludogorets e Roma, prima giornata del gruppo C di Europa League in programma ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Lo spagnolo de Burgos designato invece per Lazio - Feyenoord- Sarà l'Craiga dirigere la sfida tra, prima giornata del gruppo C diin programma ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Sarà l'inglese Pawson ad arbitrare Ludogorets-Roma, de Burgos per la Lazio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Sarà l'inglese Pawson ad arbitrare Ludogorets-Roma, de Burgos per la Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Sarà l'inglese Pawson ad arbitrare Ludogorets-Roma, de Burgos per la Lazio - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Sarà l'inglese Pawson ad arbitrare Ludogorets-Roma, de Burgos per la Lazio - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Sarà l'inglese Pawson ad arbitrare Ludogorets-Roma, de Burgos per la Lazio -