Calcio | Champions Spalletti ' Con il Liverpool faremo una grande gara'

Gazzetta_it : Del Piero: 'Italiane, fate il Villarreal! Juve, ora più ambizione. Milanesi e Napoli...' #UCL - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - JuventusUn : #Uefa -#Juventus: la notizia bomba che sorprende #Agnelli! I DETTAGLI? - ZonaBianconeri : RT @occhio_notizie: Ecco data e orari delle partite dei gironi di #ChampionsLeague di #Inter, #Milan, #Napoli e #Juventus -

...ha dichiarato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del debutto incontro il Liverpool. "Mi emoziona molto poter essere al Luna Park del gioco del... il Liverpool ha uno stadio molto bello, dove si sente forte, ma domani sera l'urlo The... Gli allenatori top sono quelli a cui fai riferimento per descrivere una filosofia die ...Il tecnico del Napoli alla vigilia 'Lozano sta bene, Osimhen può recuperare' NAPOLI (ITALPRESS) - 'In Champions una palla morta riprende vita in ...“ Mi emoziona tantissimo poter guidare il Napoli in Champions League. Questo è come un Luna Park del calcio, i calciatori sono motivati, brillano gli occhi a tutti e questo è un premio al grande campi ...