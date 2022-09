Cairo: 'La nostra offerta per Belotti era superiore a quella della Roma' (Di martedì 6 settembre 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida con il Lecce. Il numero uno del club granata ha... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Urbano, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida con il Lecce. Il numero uno del club granata ha...

Datafriedkin : RT @VoceGiallorossa: ?? Torino, Cairo: 'Belotti? La nostra offerta era superiore a quella della Roma' #ASRoma - VoceGiallorossa : ?? Torino, Cairo: 'Belotti? La nostra offerta era superiore a quella della Roma' #ASRoma - LAROMA24 : Torino, Cairo: “La nostra offerta per Belotti era più alta di quella della Roma” #AsRoma - romanewseu : Torino, #Cairo: “La nostra offerta per Belotti era più alta di quella della Roma” ?? - forzaroma : Torino, Cairo: “La nostra offerta per #Belotti era più alta di quella della Roma” #ASRoma -