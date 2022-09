Caccia al boss Messina Denaro | 35 arresti e decine di perquisizioni

(Di martedì 6 settembre 2022) TRAPANI (ITALPRESS) – Operazione antimafia dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani, in collaborazione con i Comandi Provinciali Carabinieri di Palermo e Catania, del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, degli Squadroni Eliportati Carabinieri “tori Sicilia” e “tori Calabria”, nonchè del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. I militari hanno dato esecuzione a provvedimenti, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di circa 70 indagati, 35 dei quali gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Nei confronti degli altri soggetti è in corso l'esecuzione di decreti di perquisizione e ...

All'uscita dal carcere ha nuovamente tessuto la rete di relazioni dellatitante . Dalle indagini sono emerse "dinamiche associative ultra - provinciali, in direzione di cosa nostra palermitana, ...Erano gli anni Settanta , quando ilNatale Iamonte arrivò in soggiorno obbligato a Desio, in ... perché ha capito la lezione del 1992 e del 1993 : quindi l'obiettivo non può essere solo la...TRAPANI (ITALPRESS) - Operazione antimafia dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani, in collaborazione con i Comandi Provinciali Carabi ...Una vasta operazione, nell’ambito delle indagini per la cattura del latitante Matteo Messina Denaro è in corso da parte dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, insieme con i cara ...