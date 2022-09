Buona la prima per Bicchielli e Marotta “Salerno è ferma ormai da troppi anni” (Di martedì 6 settembre 2022) di Arturo Calabrese Far sì che nessun giovane debba lasciare la propria terra per costruire il proprio futuro. È questo l’obiettivo di Giuseppe Bicchielli, candidato al collegio uninominale di Salerno che ieri ha incontrato elettori e simpatizzanti. Per Bicchielli, va detto, Buona la prima: assente da Salerno per tanti anni, il suo ritorno in città è stato ben gradito dai tanti amici che si sono detti pronto a sostenere il centrodestra per favorire la sua vittoria. “Salernitano, ha detto bene, pochi se lo ricordano ma in questi giorni tanti se lo stanno ricordando – ha detto il candidato – È una città che ho vissuto intensamente, sono andato via per crescere professionalmente”. Nessuna promessa ma impegni concreti a favore, soprattutto dei giovani: “Il primo impegno ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 6 settembre 2022) di Arturo Calabrese Far sì che nessun giovane debba lasciare la propria terra per costruire il proprio futuro. È questo l’obiettivo di Giuseppe, candidato al collegio uninominale diche ieri ha incontrato elettori e simpatizzanti. Per, va detto,la: assente daper tanti, il suo ritorno in città è stato ben gradito dai tanti amici che si sono detti pronto a sostenere il centrodestra per favorire la sua vittoria. “Salernitano, ha detto bene, pochi se lo ricordano ma in questi giorni tanti se lo stanno ricordando – ha detto il candidato – È una città che ho vissuto intensamente, sono andato via per crescere professionalmente”. Nessuna promessa ma impegni concreti a favore, soprattutto dei giovani: “Il primo impegno ...

