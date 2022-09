Brutto infortunio per Benzema durante Celtic-Real: la situazione (Di martedì 6 settembre 2022) Serata di Champions League, serata di stelle quella che c’è adesso e quella che ci sarà domani. L’inizio di una lunga corsa, di un cammino che condurrà alla finale di Istanbul a maggio dove solo uno potrà mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Purtroppo da tener conto, oltre allo spessore degli avversari, c’è anche il rischio infortuni dovuto alla grande intensità delle partite della massima competizione continentale per club. #ChampionsLeague @Realmadrid, infortunio per #Benzema nel primo tempo: l'attaccante francese ha accusato un problema al ginocchiohttps://t.co/aSnurhq5Ym— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 6, 2022 Chi quella coppa l’ha già alzata, anche più di una volta, è Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, oltre ad avere sul curriculum diverse Champions, adesso ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Serata di Champions League, serata di stelle quella che c’è adesso e quella che ci sarà domani. L’inizio di una lunga corsa, di un cammino che condurrà alla finale di Istanbul a maggio dove solo uno potrà mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Purtroppo da tener conto, oltre allo spessore degli avversari, c’è anche il rischio infortuni dovuto alla grande intensità delle partite della massima competizione continentale per club. #ChampionsLeague @madrid,per #nel primo tempo: l'attaccante francese ha accusato un problema al ginocchiohttps://t.co/aSnurhq5Ym— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 6, 2022 Chi quella coppa l’ha già alzata, anche più di una volta, è Karim. L’attaccante delMadrid, oltre ad avere sul curriculum diverse Champions, adesso ...

