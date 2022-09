(Di martedì 6 settembre 2022) Non deve essere facile esseres . Dopo il ritorno ai vertici delle classifiche con Hold me closer, brano cantato in coppia con Elton John , per la popstar americana, proseguono i tormenti ...

leggo.it

Ormai da mesi,non vede entrambi i suoi figli che non sono andati neanche al matrimonio con il neo - marito Sam Asghari, lo scorso giugno. Ragazzo di 12 anni in bici investito da un'auto, ...L'evento statunitense che nasce come alternativa ai Grammy Awards dovrà però fare a meno della reginetta del pop americana,s. La consacrazione dei Maneskin come fenomeno glam e pop ... Britney Spear mamma poco attenta. Lite con i figli: «Hai paura che ti tolga l'assegno da 40 mila dollari» Non deve essere facile essere Britney Spears. Dopo il ritorno ai vertici delle classifiche con Hold me closer, brano cantato in coppia con Elton John, per la popstar americana, proseguono i tormenti..La popstar si scaglia anche contro il figlio Jayden dopo che questi non ha partecipato al matrimonio della madre.