(Di martedì 6 settembre 2022)a muso duro contro il Partito Democratico. L’ex ministro rivendica i lavori ottenuti dai governi Renzi e Gentiloni con il Jobs Act e attacca il suo ex partico che preferisce puntare sul reddito di cittadinanza. La campagna elettorale si fa sempre più accesa a poco meno di tre settimane dal voto. E i numeri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia Kurz vince in Austria: risultati delle elezioni Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Ucraina, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di una deriva putiniana” Berlusconi attacca il PD: “Mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale”

Parlamenteide : Ore 14:35 - Boschi (Iv): 'Il #Pd segue il #M5S sulla strada del populismo' - paul69trap : RT @botlst: Preferiresti una figlia che segue gyn lemon disinstallo per sempre e vado a vivere nei boschi dell'appennino tosco-emiliano. - botlst : Preferiresti una figlia che segue gyn lemon disinstallo per sempre e vado a vivere nei boschi dell'appennino tosco-emiliano. - FrancoVox1 : @ildicece @m_spagna Ma che pretendi dalla Boschi! Disse Renzi che doveva dimettersi con tanti danni fatti! La Bosch… -

Webmagazine24

La dichiarazione arriva direttamente sul profilo Twitter ufficiale di Maria Elena, deputata di Italia Viva . L'annuncio diSecondoil Jobs Act è 'una norma che tutela per la ...... checon continuità dal divano di casa sua. Giovambattista è il terzo figlio di Ciro, ' il ... Barbascura X chiama Andrea 'l'uomo dei': si sono conosciuti un anno fa per lavoro e hanno ... Boschi: “Il Pd segue il M5S sulla strada del populismo” Boschi a muso duro contro il Partito Democratico. L'ex ministro rivendica i lavori ottenuti dai governi Renzi e Gentiloni con il Jobs Act e attacca il suo ex pa ...Chi cerca sentieri in Lombardia per fare belle passeggiate brevi o anche trekking più lunghi non ha che l’imbarazzo della scelta: vicino a Milano ci sono 6 sentieri tra i più belli della regione. Si c ...