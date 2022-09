Borsa Europa fiacca, futures Usa positivi. Milano -0,3% (Di martedì 6 settembre 2022) Milano – . Prevale il nervosismo sugli indici di Borsa europei dopo il dato deludente sugli ordini di fabbrica in Germania a luglio. In calo anche la fiducia dei direttori acquisti (Pmi) dell’edilizia in Germania da 43,7 a 42,6 punti. Atteso anche l’analogo dato del Regno Unito insieme L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 12 settembre 2019: Milano +0,88% Borsa Italiana oggi 14 febbraio 2020: Milano -0,10% Borsa Italiana oggi 21 febbraio 2020: Milano -1,22% Borsa Italiana oggi 30 giugno 2020: Milano -0,37% Borsa Italiana oggi 06 luglio 2020: Milano +1,55% ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 settembre 2022)– . Prevale il nervosismo sugli indici dieuropei dopo il dato deludente sugli ordini di fabbrica in Germania a luglio. In calo anche la fiducia dei direttori acquisti (Pmi) dell’edilizia in Germania da 43,7 a 42,6 punti. Atteso anche l’analogo dato del Regno Unito insieme L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Italiana oggi 12 settembre 2019:+0,88%Italiana oggi 14 febbraio 2020:-0,10%Italiana oggi 21 febbraio 2020:-1,22%Italiana oggi 30 giugno 2020:-0,37%Italiana oggi 06 luglio 2020:+1,55% ...

