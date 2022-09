(Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la crisi vissuta nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, il 2021 avrebbe dovuto essere l'anno del rilancio per il settore dei trasporti. Ma si può parlare di vera ripresa? Per ...

Cuneodice_it : Crescono le immatricolazioni al Politecnico. Boom di Architettura e Ingegneria Informatica Leggi l'articolo??… -

Cuneodice.it

Il comparto dei mezzi pesanti per il trasporto merci ha chiuso il 2021 con 24.168, in crescita rispetto al 2020 del 23,2%. Tutte le regioni seguono il trend ...Kia Sportage,di vendita in Germania Fiat ha ottenuto buoni risultati dalla versione elettrificata della Fiat 500 conin aumento del 37% a 5.000 unità, diventando l'auto ... Crescono le immatricolazioni al Politecnico. Boom di Architettura e Ingegneria Informatica Boom di immatricolazioni autobus, l'Italia supera di dieci volte la media europea. Balzo in avanti del 20,2% rispetto al 2020.Ad agosto, tra DR ed EVO , sono state immatricolate 2.078 unità ed una quota che sale al 2,92%, arrivando a immatricolare complessivamente dall’inizio dell’anno 13.658 auto nel mercato italiano. In It ...