Bonus edicole 2022: domande fino al 30 settembre, come richiederlo (Di martedì 6 settembre 2022) Scadrà il 30 settembre 2022 il termine per l'invio delle domande di accesso al credito d'imposta riservato agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, detto anche Bonus edicole. Introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018 numero 145 (articolo 1, commi da 806 ad 809) e successivamente modificato dall'articolo 98, comma 2, del Decreto – legge 17 marzo 2020 numero 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27) il credito d'imposta è stato riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, nel rispetto di un limite di spesa di 13 milioni di euro (2019) e 17 milioni di euro (2020). La misura è stata poi prorogata dalla Manovra 2020 (Legge 30 dicembre 2020 numero 178) per gli anni 2021 e 2022, potendo contare su un plafond di 15 ...

