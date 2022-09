(Di martedì 6 settembre 2022) Tagli sue diesel per circa 25 centesimi al litro per 30 giorni , bollette calmierate per 5,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 12mila(prima erano 4 milioni) e possibilità per le imprese...

Gazzetta del Sud

All'interno di questo pacchetto di agevolazioni fiscali, troviamo anche la riduzione delle accise sui carburanti, ed in particolare, 25 centesimi (iva esclusa) al litro, con la ...... Palazzo Chigi stanzierà altri 10 miliardi per gli aiuti e i tagli delle accise su gas e, ... Coerenza nella distribuzione delle risorse sui sussidi e sui- non si può chiedere agli ... Bonus benzina da 200 euro, ecco cos'è e come ottenere il buono carburante 2022. GUIDA Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...C'è il problema delle coperture da trovare (con il boom dei prezzi le misure anti rincari costeranno più del previsto) e la campagna elettorale si sta "impadronendo" del provvedimento a suon di emenda ...