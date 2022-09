Bonus 200 euro, le categorie che devano fare domanda entro il 31 ottobre (Di martedì 6 settembre 2022) Il Bonus da 200 euro messo in campo dal governo Draghi per fare fronte al caro energia e alle conseguenze della guerra in Ucraina deve essere ancora percepito da molti cittadini. Alcune categorie lo hanno ricevuto in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di luglio scorso, tramite i datori di lavoro, o nella pensione. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022) Ilda 200messo in campo dal governo Draghi perfronte al caro energia e alle conseguenze della guerra in Ucraina deve essere ancora percepito da molti cittadini. Alcunelo hanno ricevuto in via automatica nella retribuzione erogata nel mese di luglio scorso, tramite i datori di lavoro, o nella pensione. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Alexandra5S5 : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - Rossana86448038 : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - PiacenzaSera : Bollette, Confesercenti “No a click day per il bonus 200 euro agli autonomi” - “Fino a 400mila lavoratori indipende… - KiddoBea70 : RT @AStramezzi: Temo che gli italiani non accorreranno come a Praga, domenica scorsa, in 200.000 (anche se la questura governativa ne ha di… - wam_the : Bonus 200 euro collaboratori sportivi, si paga! Come averlo -