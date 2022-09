Bologna, Sky: “Salta la prima panchina in Serie A” (Di martedì 6 settembre 2022) Bologna Serie A- Allenamento intenso per i Felsinei, rappresenterà anche l’ultima sessione, per quanto riguarda la gestione Mihaljovic. Nelle ultime ore era nell’aria, ma da poco come confermato anche dal sito ufficiale dei Felsinei, Mihaljovic non allenerà più il Bologna. L’allenatore Serbo, dopo aver collezionato solo 2 punti nelle prime 5 uscite, è stato licenziato. La decisione è stata scelta nel primo pomeriggio, quando Sky ha confermato tale notizia con questo comunicato: “Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga il non brillantissimo avvio di campionato. Con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate. Ed è stato sollevato dall’incarico dalla società felsinea. La decisione arriva dopo l’incontro, avvenuto quest’oggi, tra l’allenatore natio di Vukovar e la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 6 settembre 2022)A- Allenamento intenso per i Felsinei, rappresenterà anche l’ultima sessione, per quanto riguarda la gestione Mihaljovic. Nelle ultime ore era nell’aria, ma da poco come confermato anche dal sito ufficiale dei Felsinei, Mihaljovic non allenerà più il. L’allenatore Serbo, dopo aver collezionato solo 2 punti nelle prime 5 uscite, è stato licenziato. La decisione è stata scelta nel primo pomeriggio, quando Sky ha confermato tale notizia con questo comunicato: “Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del. Il tecnico serbo paga il non brillantissimo avvio di campionato. Con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate. Ed è stato sollevato dall’incarico dalla società felsinea. La decisione arriva dopo l’incontro, avvenuto quest’oggi, tra l’allenatore natio di Vukovar e la ...

