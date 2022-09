Bologna | esonerato Mihajlovic | una storia finita male Tre nomi per la successione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022)Sinisa, che non è più l'allenatore del. L'ufficialità arriva al termine del confronto con la dirigenza che si è tenuto oggi, martedì 6 settembre, a Casteldebole. Nessun accordo sulla risoluzione anticipata, però. Il tecnico paga un avvio stentato in campionato, dove i rossoblu hanno conquistato soltanto tre punti, con tre pareggi, nelle prime cinque giornate. Il, ora, è ai margini della zona retrocessione. Si chiude così una parentesi iniziata nel gennaio 2019, quandoprese il posto di Filippo Inzaghi. La squadra verrà affidata ora al tecnico della Primavera, Luca Vigiani. Ma il club è già al lavoro per trovare un sostituto: tra iin lizza ci sono quelli di Claudio Ranieri, Paulo Sousa e Thiago Motta. Nei tre anni sulla panchina del ...