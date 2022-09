Bologna, esonerato Mihajlovic: da De Zerbi a Ranieri e Thiago Motta, si cerca il sostituto (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga l'avvio di campionato dei felsinei, con tre... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisanon è più l'allenatore del. Il tecnico serbo paga l'avvio di campionato dei felsinei, con tre...

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - GiovaAlbanese : Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic: il nome in pole per sostituirlo è quello di #ThiagoMotta. - sportface2016 : #Bologna, nessun accordo tra i vertici della società e #Mihajlovic per una risoluzione anticipata. Così è arrivato… - caroletta71 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A #Bologna, esonerato Sinisa #Mihajlovic #SkySport #SkySerieA - AlessioLotito90 : Manca L'ufficialità ma Il Bologna ha esonerato #Sinisa Nono Parole ?? -