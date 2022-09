Bollette, Salvini “30 miliardi subito o si rischia una strage economica” (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo che è in carica almeno 30 miliardi deve metterli subito sul tavolo per limitare gli aumenti delle Bollette di luce e gas”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital. Uno scostamento di bilancio? “Certo, preferisco mettere 30 miliardi a debito oggi che 100 tra due mesi. Mi stupisce la solitudine della Lega – ha evidenziato -, perchè siamo soli o quasi a chiedere un intervento immediato per fermare una emergenza nazionale che rischia di essere una strage economica”. Per Salvini “la bolletta non è nè di destra e ne di sinistra, spero che altri segretari di partito che con me non hanno nulla in comune – ha aggiunto – dicano che domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune per ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo che è in carica almeno 30deve metterlisul tavolo per limitare gli aumenti delledi luce e gas”. Così il segretario della Lega, Matteo, a Radio Capital. Uno scostamento di bilancio? “Certo, preferisco mettere 30a debito oggi che 100 tra due mesi. Mi stupisce la solitudine della Lega – ha evidenziato -, perchè siamo soli o quasi a chiedere un intervento immediato per fermare una emergenza nazionale chedi essere una”. Per“la bolletta non è nè di destra e ne di sinistra, spero che altri segretari di partito che con me non hanno nulla in comune – ha aggiunto – dicano che domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune per ...

