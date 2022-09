Bollette luce e gas, piano Gb per congelare aumenti (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – La neo prima ministra britannica, Liz Truss, ha un piano per congelare gli aumenti delle Bollette di luce e gas delle famiglie per i prossimi 18 mesi. Lo rivela la Bbc, secondo la quale il programma contro i rincari si basa su “prestiti garantiti” dal governo alle aziende fornitrici di energia. “Le compagnie energetiche accetterebbero pagamenti in prestiti garantiti dal governo per colmare il divario tra il prezzo all’ingrosso sul mercato e il prezzo fisso che stanno addebitando ai clienti”, ha riportato la Bbc. Questi soldi verrebbero rimborsati nei prossimi 10-20 anni tramite supplementi alle Bollette degli utenti. Il piano, secondo l’emittente, avrebbe un costo stimato tra 100 e 130 miliardi di sterline. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – La neo prima ministra britannica, Liz Truss, ha unperglidelledie gas delle famiglie per i prossimi 18 mesi. Lo rivela la Bbc, secondo la quale il programma contro i rincari si basa su “prestiti garantiti” dal governo alle aziende fornitrici di energia. “Le compagnie energetiche accetterebbero pagamenti in prestiti garantiti dal governo per colmare il divario tra il prezzo all’ingrosso sul mercato e il prezzo fisso che stanno addebitando ai clienti”, ha riportato la Bbc. Questi soldi verrebbero rimborsati nei prossimi 10-20 anni tramite supplementi alledegli utenti. Il, secondo l’emittente, avrebbe un costo stimato tra 100 e 130 miliardi di sterline. L'articolo proviene da Italia Sera.

