Bollette | Borrelli Europa Verde | “Chi usa un sistema misto con le rinnovabili non sta subendo mazzate”

(Di martedì 6 settembre 2022) “Sicuramente il Governo deve intervenire” per risolvere il caro, “ma il problema è che resterà un intervento tampone, perché bisogna intervenire in modo strutturale sulenergetico“. Così, ai microfoni di iNews24, Francesco Emilio, consigliere regionale in Campania e candidato alla Camera di. “Noi proponiamo – e a tal proposito c’è uno studio dell’Enel che va in questa direzione – di investire prevalentemente sul fotovoltaico e sull’eolico offshore, dal momento che l’Italia è uno dei Paesi con la migliore esposizione al sole e al vento del mondo. È surreale che si punti su altre energie anziché su quelle che porterebbero una riduzione strutturale e non creerebbero dipendenza energetica: sole e vento non ce li toglie nessuno”. Il candidato di...

