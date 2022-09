Bollette alle stelle, l’indagine: dal frigo al forno, cosa pesa di più sui rincari? Ecco la classifica (Di martedì 6 settembre 2022) L’incubo delle Bollette incalza, e un Paese già stremato da pandemia e inflazione, ora è chiamato ad altri sacrifici, a tirare la cinghia ancora e ancora… Non si sa più dove e come provare a risparmiare, perché di sprechi, davvero, non se ne fanno e da parecchio, e la coperta che abbiamo imparare a tirare da una parte, scopre sempre dall’altra… Non a caso, dopo gli annunci delle ultimi misure restrittive che il governo ha proposto, si è tornati a parlare di austerity, di ritorno coatto a comportamenti virtuosi, di atteggiamento green ed coscientemente “eroico” rispetto alla disciplina dei consumi. Ma, come ha ricordato la Meloni (ospite questa sera a Porta a Porta), da subito in prima linea sulla priorità del caro Bollette: «Le cose vanno fatte con buon senso. Dobbiamo fare il massimo per garantire il nostro stile di vita». Bollette ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) L’incubo delleincalza, e un Paese già stremato da pandemia e inflazione, ora è chiamato ad altri sacrifici, a tirare la cinghia ancora e ancora… Non si sa più dove e come provare a risparmiare, perché di sprechi, davvero, non se ne fanno e da parecchio, e la coperta che abbiamo imparare a tirare da una parte, scopre sempre dall’altra… Non a caso, dopo gli annunci delle ultimi misure restrittive che il governo ha proposto, si è tornati a parlare di austerity, di ritorno coatto a comportamenti virtuosi, di atteggiamento green ed coscientemente “eroico” rispetto alla disciplina dei consumi. Ma, come ha ricordato la Meloni (ospite questa sera a Porta a Porta), da subito in prima linea sulla priorità del caro: «Le cose vanno fatte con buon senso. Dobbiamo fare il massimo per garantire il nostro stile di vita»....

