Biologia molecolare | Ri MED porta a Palermo scienziati da 28 Paesi

(Di martedì 6 settembre 2022)(ITALPRESS) – Favorire confronto e sinergie trasperimentali e computazionali per una maggior integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella pratica canonica di determinazione della struttura delle proteine. E' questo l'obiettivo del workshop “When prediction meet experiments: The future of structure determination”, il convegno patrocinato dalla European Molecular Biology Organization (EMBO) in collaborazione con Fondazione Ri.MED, che è in corso a, a Palazzo Branciforte, fino all'8 settembre.L'EMBO è un punto di riferimento a livello internazionale nell'area delle scienze biologiche e in particolare della. Forte di una solida reputazione, il consesso palermitano attira quindiprovenienti da 28 nazioni differenti per ...