Bimbo di tre anni lasciato da solo in casa esce per strada di notte: denunciati i genitori (Di martedì 6 settembre 2022) E' uscito di casa da solo nel cuore della notte alla ricerca dei parenti. A tre anni, a piedi scalzi . Lo ha visto uscire dal portone un passante che ha dato l'allarme. E' successo a Orvieto, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 settembre 2022) E' uscito didanel cuore dellaalla ricerca dei parenti. A tre, a piedi scalzi . Lo ha visto uscire dal portone un passante che ha dato l'allarme. E' successo a Orvieto, ...

