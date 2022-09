Berlusconi “Pace fiscale sulle multe, non servano a fare cassa” (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi parliamo delle multe che vengono comminate agli automobilisti. E le ragioni ci sono tutte: immaginiamo una famiglia che mentre deve far fronte all'inflazione galoppante, al caro bollette e alle prime scadenze fiscali si vede recapitare dall'agenzia delle entrate una cartella con una multa da pagare. E' una brutta sorpresa, perchè non si tratta di non aver pagato le tasse ma di non aver pagato multe che spesso gli enti locali infliggono in una logica interessata visto che le multe nei loro bilanci sono quasi considerate alla stregua di entrate fiscali”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua videopillola quotidiana sul programma elettorale del partito.“La sorpresa è ancora più spiacevole se si tratta di cartelle che riguardano anche multe vecchie di anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi parliamo delleche vengono comminate agli automobilisti. E le ragioni ci sono tutte: immaginiamo una famiglia che mentre deve far fronte all'inflazione galoppante, al caro bollette e alle prime scadenze fiscali si vede recapitare dall'agenzia delle entrate una cartella con una multa da pagare. E' una brutta sorpresa, perchè non si tratta di non aver pagato le tasse ma di non aver pagatoche spesso gli enti locali infliggono in una logica interessata visto che lenei loro bilanci sono quasi considerate alla stregua di entrate fiscali”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, nella sua videopillola quotidiana sul programma elettorale del partito.“La sorpresa è ancora più spiacevole se si tratta di cartelle che riguardano anchevecchie di anni. ...

