Benevento-Cagliari: probabili formazioni e in tv (Di martedì 6 settembre 2022) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Scontro che può considerarsi di alta classifica visto che entrambe sono trs le candidature per la promozione in massima serie. Benevento-Cagliari si giocherà sabato 10 settembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Vigorito. Benevento-Cagliari: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Sanniti con il 3-5-2 che vedrà Paleari in porta, Cappellini, Glik e Veseli in difesa. A centrocampo, Acampora, Tello e Foulon, con Improta e Karic sulle fasce. In avanti, Forte e La Gumina. I sardi dovrebbero opporsi con il 4-3-1-2: Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa. A centrocampo, Rog, Viola e Makaoumbou. In avanti, Nandez dietro le punte Mancosu e Lapadula Benevento(3-5-2): Paleari, Glick, Veseli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Scontro che può considerarsi di alta classifica visto che entrambe sono trs le candidature per la promozione in massima serie.si giocherà sabato 10 settembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Vigorito.: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Sanniti con il 3-5-2 che vedrà Paleari in porta, Cappellini, Glik e Veseli in difesa. A centrocampo, Acampora, Tello e Foulon, con Improta e Karic sulle fasce. In avanti, Forte e La Gumina. I sardi dovrebbero opporsi con il 4-3-1-2: Radunovic in porta, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert in difesa. A centrocampo, Rog, Viola e Makaoumbou. In avanti, Nandez dietro le punte Mancosu e Lapadula(3-5-2): Paleari, Glick, Veseli, ...

CagliariNews24 : Benevento Cagliari, si delinea il big match della giornata #Cagliari - TUTTOB1 : Cagliari, verso il Benevento: dubbio sulla fascia sinistra - Calcio_Casteddu : ?? Verso #BeneventoCagliari: la carica degli ex di turno #? #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu #SerieB - CagliariNews24 : Verso Benevento, 4 ritorni da ex per il Cagliari #Cagliari - CagliariNews24 : Cagliari, Barreca scalpita per una maglia da titolare: cosa filtra in vista del Benevento -