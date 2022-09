Benedetta Rossi lo confessa per la prima volta | “Mi veniva da piangere” | il retroscena

(Di martedì 6 settembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si èta a cuore aperto ai suoi tanti fan. La cooking show ha deciso di rivelare unche l’ha segnata: ecco che cosa ha detto e cosa è accaduto. Se c’è una cooking star che mette d’accordo tutti quello è la food blogger marchigiana. In un tempo molto breve si è

saponetta15 : Benedetta Rossi, quella delle ricette. 'Secondo noi è inutile ostentare successi e guadagni, oltre che un cattivo… - quellaLia : L’unica influencer che mi pugnalerebbe se facesse qualche stronzata è Benedetta Rossi - jonghie : anche a me piace cucinare ma sfortunatamente non sono benedetta rossi - Rositaealtro : RT @diecimilascaIe: ho sognato una puntata di cucina tra benedetta rossi e tananai - VincentVanGh0ee : benedetta rossi la mia vita, la mia mamma adottiva, la mia dea ?? -

: 'Se potessi eviterei', la foodblogger rivela tutta la verità sui social Dopo aver cominciato a muovere i primi passi registrando video tutorial su youtube non si aspettava di ...Con grande dispiacere dei fan, non tornerà nella quinta stagioneGargari , che ha ... frequenta ancora il liceo " ci saranno nuovi personaggi incontrati a scuola tra cui Asia (Nicole) e ...Benedetta Rossi si è confessata a cuore aperto ai suoi tanti fan. La cooking show ha deciso di rivelare un retroscena che l'ha segnata.Benedetta Rossi racconta tutta la verità sui social, la foodblogger ha svelato qualcosa che in molti volevano sapere: "Se potessi eviterei".