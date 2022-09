Basket, quando la prossima partita dell’Italia? C’è la Gran Bretagna: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Quinto match di EuroBasket giovedì sera per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, che chiuderanno la difficile fase a gironi affrontando la Gran Bretagna in una sfida che gli azzurri non possono assolutamente perdere. Dopo le sconfitte con la Grecia e l’Ucraina Datome e compagni sono impegnati questa sera con la Croazia. Una vittoria rilancerebbe le chance di chiudere il girone almeno al terzo posto, mentre un ko significherebbe arrivare al match con la Gran Bretagna con la consapevolezza di dover vincere (i britannici sono oggettivamente la squadra meno forte del girone) per un quarto posto che comunque significherà un ottavo di finale durissimo per gli azzurri. Italia-Gran Bretagna si affronteranno al Forum di Assago giovedì 8 settembre con palla a due alle ore 21 si ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Quinto match di Eurogiovedì sera per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, che chiuderanno la difficile fase a gironi affrontando lain una sfida che gli azzurri non possono assolutamente perdere. Dopo le sconfitte con la Grecia e l’Ucraina Datome e compagni sono impegnati questa sera con la Croazia. Una vittoria rilancerebbe le chance di chiudere il girone almeno al terzo posto, mentre un ko significherebbe arrivare al match con lacon la consapevolezza di dover vincere (i britannici sono oggettivamente la squadra meno forte del girone) per un quarto posto che comunque significherà un ottavo di finale durissimo per gli azzurri. Italia-si affronteranno al Forum di Assago giovedì 8 settembre con palla a due alle ore 21 si ...

flaviacasadio : Europei Basket: altra sconfitta per l’Italia, l’Ucraina trionfa 84-73. Pure questa?!? Quando vinceranno la gara delle sfogline? - AroundTheGameIT : “Sono le persone che mi hanno salvato la vita. Il basket non c’era quando gli uomini sono stati messi sulla terra:… - Alessan45438377 : @dunat_basket @nicolo220 Esatto, lanciare un giovane è sempre una cosa molto delicata. Vanno messi in campo quando… - newsfresche : RT @OA_Sport: #Basket, quando inizia la Serie A e come sono cambiate le squadre: i principali colpi di mercato per la nuova stagione https:… - WLITALIA1 : @SkySportNBA Per forza....quando si cambia un coach con esperienza come @RomeoSacchetti e si inserisce un neofita d… -