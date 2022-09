Basket | Europei | Italia batte Croazia 81-76 e va agli ottavi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Milano, 6 set. (Adnkronos) - L'si è imposta sulla81-76 nella quarta giornata del gruppo C deglidi, qualificandosi per glidi finale della competizione. Decisivi i 19 punti a testa di Fontecchio e Melli per il secondo successo degli azzurri.