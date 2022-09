Basket, Europei 2022: l’Italia cerca il riscatto ed una vittoria fondamentale contro la Croazia (Di martedì 6 settembre 2022) Reagire subito e cancellare la delusione di ieri. Questo è l’obiettivo dell‘ItalBasket, che affronterà questa sera la Croazia nel suo quarto impegno agli Europei 2022. Non c’è forse cosa migliore che tornare in campo immediatamente dopo la debacle con l’Ucraina, con gli azzurri che hanno davvero la possibilità di riscattarsi e di lasciarsi alle spalle una prestazione deficitaria e che non era preventivabile alla vigilia. E’ mancato tutto nel secondo tempo con gli ucraini, ma soprattutto non c’è stata la minima capacità di reagire ai colpi di Mykhailiuk e compagni. Si sono salvati dal naufragio solo un ancora positivo Achille Polonara (17 punti e 7 rimbalzi) ed in parte Simone Fontecchio (14 punti), ma la sensazione è quella che la squadra di Pozzecco si sia completamente disunita e che non c’è stato un giocatore che si ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Reagire subito e cancellare la delusione di ieri. Questo è l’obiettivo dell‘Ital, che affronterà questa sera lanel suo quarto impegno agli. Non c’è forse cosa migliore che tornare in campo immediatamente dopo la debacle con l’Ucraina, con gli azzurri che hanno davvero la possibilità di riscattarsi e di lasciarsi alle spalle una prestazione deficitaria e che non era preventivabile alla vigilia. E’ mancato tutto nel secondo tempo con gli ucraini, ma soprattutto non c’è stata la minima capacità di reagire ai colpi di Mykhailiuk e compagni. Si sono salvati dal naufragio solo un ancora positivo Achille Polonara (17 punti e 7 rimbalzi) ed in parte Simone Fontecchio (14 punti), ma la sensazione è quella che la squadra di Pozzecco si sia completamente disunita e che non c’è stato un giocatore che si ...

