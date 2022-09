Basket, Europei 2022: la Slovenia affronta la Germania per il riscatto, la Serbia va a caccia del poker. Attenzione a Grecia-Ucraina e a Bosnia-Francia (Di martedì 6 settembre 2022) Proseguono gli Europei 2022 di Basket. Quest’oggi si disputeranno ben dodici partite valevoli per la quarta giornata della fase a gironi e il divertimento sarà sicuramente tanto. Oltre all’Italia, che sfiderà la Croazia in un match importantissimo, vedremo dunque in azione anche tutte le altre squadre di questa rassegna iridata. Si partirà alle ore 13:30 con Belgio-Turchia, match valevole per il gruppo A (Tbisili – Georgia). Qui i ragazzi di Ergin Ataman proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta subita nella rocambolesca partita contro la Georgia, mentre dall’altra parte il Belgio cercherà di continuare il buon momento dopo la bellissima vittoria contro la Spagna. Entrambe le squadre si trovano a 5 punti in classifica e lo spettacolo non mancherà. Sempre nel girone A, si disputerà poi alle 18:15 l’incontro tra Montenegro e Spagna. ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Proseguono glidi. Quest’oggi si disputeranno ben dodici partite valevoli per la quarta giornata della fase a gironi e il divertimento sarà sicuramente tanto. Oltre all’Italia, che sfiderà la Croazia in un match importantissimo, vedremo dunque in azione anche tutte le altre squadre di questa rassegna iridata. Si partirà alle ore 13:30 con Belgio-Turchia, match valevole per il gruppo A (Tbisili – Georgia). Qui i ragazzi di Ergin Ataman proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta subita nella rocambolesca partita contro la Georgia, mentre dall’altra parte il Belgio cercherà di continuare il buon momento dopo la bellissima vittoria contro la Spagna. Entrambe le squadre si trovano a 5 punti in classifica e lo spettacolo non mancherà. Sempre nel girone A, si disputerà poi alle 18:15 l’incontro tra Montenegro e Spagna. ...

