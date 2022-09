Basket | Europei 2022 | la Francia supera la Bosnia Successi di Turchia e Polonia

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) Si è aperta una giornata ricchissima aglidi, visto che tutte le squadre saranno in campo. Nel gruppo A lascaccia via le polemiche della sfida con la Georgia ed ottiene un successo importante con il Belgio. Finisce 78-63 per la squadra di Ataman che si giocherà con ogni probabilità il primo posto con la Spagna, mentre i belgi dovranno attendere l’ultima giornata per sperare nella qualificazione. Un match mai in discussione con laavanti di 14 punti al primo quarto (20-6) e trascinata poi dai 24 punti di Sengun e i 16 di Korkmaz. Lamette al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale e scaccia via le possibili paure con il successo sulla. Finisce 81-68 per i transalpini con un ultimo quarto da 29-18 dopo che la...