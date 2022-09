Basket, Europei 2022: la Bulgaria supera la Georgia per 92-80 (Di martedì 6 settembre 2022) Prima vittoria per la Bulgaria agli Europei 2022 di Basket. A Tbilisi (Georgia), sede del gruppo A, i ragazzi di Rosen Tsvetkov Barchovski sconfiggono un po’ a sorpresa i padroni di casa per 92-80 e tengono vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Decisivi tra le fila dei bulgari i 33 punti e 12 assist di Dee Bost e i 28 punti e 14 rimbalzi di Aleksandar Vezenkov. Alla Georgia non sono invece bastati i 21 punti di Goga Bitadze e i 19 di Thaddus McFadden. GOERGIA – Bulgaria 80-92 (18-14, 20-25, 19-27, 23-26) Il primo quarto vede la Georgia rimanere costantemente avanti di pochi punti soprattutto grazie all’apporto della coppia Bitadze-Shermadini. L’inizio di secondo periodo comincia con un piccolo allungo della squadra di casa (22-14), ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Prima vittoria per laaglidi. A Tbilisi (), sede del gruppo A, i ragazzi di Rosen Tsvetkov Barchovski sconfiggono un po’ a sorpresa i padroni di casa per 92-80 e tengono vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Decisivi tra le fila dei bulgari i 33 punti e 12 assist di Dee Bost e i 28 punti e 14 rimbalzi di Aleksandar Vezenkov. Allanon sono invece bastati i 21 punti di Goga Bitadze e i 19 di Thaddus McFadden. GOERGIA –80-92 (18-14, 20-25, 19-27, 23-26) Il primo quarto vede larimanere costantemente avanti di pochi punti soprattutto grazie all’apporto della coppia Bitadze-Shermadini. L’inizio di secondo periodo comincia con un piccolo allungo della squadra di casa (22-14), ...

