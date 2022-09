Basket, Europei 2022: Giannis Antetokounmpo mostruoso, con 41 suoi punti Grecia batte Ucraina. Vincono Spagna, Lituania e Finlandia (Di martedì 6 settembre 2022) Nella seconda tranche di questa giornata di ampio respiro agli Europei 2022, con tutte le 24 squadre sul parquet, non ci sono sorprese. Ci sono, semmai, giocatori e questioni di cui parlare: dalla maestria di Giannis Antetokounmpo al salvataggio (relativo) della Lituania, fino alla rabbia della Spagna e al dominio di Lauri Markkanen. MONTENEGRO-Spagna 65-82 (Girone A – Tbilisi)Trascinata da Brizuela, la Spagna riesce a liberarsi senza troppi problemi di un Montenegro che ha poco da Dubljevic. Indubbiamente con il morale ferito dalla necessità di riparare alla sconfitta contro il Belgio, gli iberici, dopo una partenza in cui i montenegrini riescono ad avere un paio di lunghezze di vantaggio, si scatenano proprio grazie alla guardia dell’Unicaja Malaga, ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Nella seconda tranche di questa giornata di ampio respiro agli, con tutte le 24 squadre sul parquet, non ci sono sorprese. Ci sono, semmai, giocatori e questioni di cui parlare: dalla maestria dial salvataggio (relativo) della, fino alla rabbia dellae al dominio di Lauri Markkanen. MONTENEGRO-65-82 (Girone A – Tbilisi)Trascinata da Brizuela, lariesce a liberarsi senza troppi problemi di un Montenegro che ha poco da Dubljevic. Indubbiamente con il morale ferito dalla necessità di riparare alla sconfitta contro il Belgio, gli iberici, dopo una partenza in cui i montenegrini riescono ad avere un paio di lunghezze di vantaggio, si scatenano proprio grazie alla guardia dell’Unicaja Malaga, ...

