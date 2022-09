Basket | ‘biscotto’ in arrivo tra Ucraina-Croazia | e all’Italia toccherà la Serbia agli ottavi…

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) Una grande vittoria per l’Italia nella quarta giornata degli Europei di pallacanestro 2022; la squadra di Gianmarco Pozzecco si riscatta dalla brutta sconfitta contro l’battendo al Forum d’Assago la ben più quotata, guadagnando così gli ottavi di finale per la competizione continentale. Ma la sconfitta contro Alex Len e compagni può costare caro, un accoppiamento assai difficile nel primo match ad eliminazione diretta a Berlino. Gli azzurri hanno un record di due vittorie e due sconfitte nel girone B e si sono assicurati il biglietto aereo per la Germania grazie allo scontro diretto con l’Estonia a favore e al cammino senza vittorie della Gran Bretagna, risultato al momento al terzo posto nel girone C. Il piazzamento è però ancora in discussione, a causa dello scontro diretto fradi ...