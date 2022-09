Bando PNRR: al via le candidature per i giovani ricercatori in Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’avviso n. 247, nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” e in coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, finanzia progettualità di ricerca a giovani ricercatori che appartengano ad una delle seguenti categorie: Principal Investigator vincitori di bandi dello European Research Council – ERC Starting grant nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe che abbiano scelto come sede una Host Institution estera; vincitori di bandi Marie ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’avviso n. 247, nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da” e in coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, finanzia progettualità di ricerca ache appartengano ad una delle seguenti categorie: Principal Investigator vincitori di bandi dello European Research Council – ERC Starting grant nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe che abbiano scelto come sede una Host Institution estera; vincitori di bandi Marie ...

