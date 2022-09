Banco del Mutuo Soccorso: “La pianura rossa” è il secondo singolo tratto dal nuovo album “Orlando: le forme dell’amore” (Di martedì 6 settembre 2022) Banco DEL Mutuo Soccorso LA pianura rossa è il secondo singolo tratto dal nuovo album “Orlando: le forme dell’amore” Ascolta il brano e guarda il lyric video https://youtu.be/DeOXTFatkZo “La pianura rossa” è il secondo singolo del Banco DEL Mutuo Soccorso tratto dal nuovo album “Orlando: le forme dell’amore” (Inside Out / Sony Music) che vedrà la luce il 23 settembre. Il leggendario gruppo celebra 50 anni di carriera con l’uscita del loro concept ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)DELLAè ildal: le” Ascolta il brano e guarda il lyric video https://youtu.be/DeOXTFatkZo “La” è ildelDELdal: le” (Inside Out / Sony Music) che vedrà la luce il 23 settembre. Il leggendario gruppo celebra 50 anni di carriera con l’uscita del loro concept ...

Banco del Mutuo Soccorso share "La Pianura Rossa" second single taken from 'Orlando: Le Forme dell'Amore'