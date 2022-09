Balotelli e l'Italia: "Mi ha fatto male non essere stato convocato con la Macedonia" (Di martedì 6 settembre 2022) Mario Balotelli ha esordito con la nuova maglia del Sion con una vittoria. E ha ripreso anche a parlare del campionato Italiano, della Nazionale azzurra, di alcuni rimpianti e della voglia di tornare ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) Marioha esordito con la nuova maglia del Sion con una vittoria. E ha ripreso anche a parlare del campionatono, della Nazionale azzurra, di alcuni rimpianti e della voglia di tornare ...

Balotelli e l'Italia: "Mi ha fatto male non essere stato convocato con la Macedonia"

Balotelli: 'Mi piacerebbe tornare in rossonero'

«Vedo che ad Allegri rompono parecchio le scatole in Italia. Io l'ho avuto al Milan e vorrei che come lui ce ne fossero tanti»

Pardo: Mario, c'è una squadra in Italia dove sogneresti di giocare? Balotelli: "Milan. Non c'è niente di meglio"